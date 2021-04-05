На Ставрополье выписали из больницы всех пострадавших после отравления

СТАВРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Врачи выписали всех госпитализированных после отравления на Ставрополье. Новых случаев обращения к медикам не зафиксировано, сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров.

"Ситуация в Марьиных Колодцах и близлежащих населенных пунктах постепенно стабилизируется. Все госпитализированные с симптомами кишечной инфекции уже выписаны. Новые пациенты за помощью в медицинские учреждения не обращались. Эпидобстановка в территории тщательно контролируется. Подворовые обходы населения продолжаются", - написал он на своей странице в Instagram.

Все люди, перенесшие кишечную инфекцию, обеспечены необходимыми препаратами. Проводится иммунизация от дизентерии и гепатита среди работников продуктовых магазинов, пищеблоков детских образовательных организаций, участковой больницы.

"Также для защиты здоровья людей в территории выполнены предписания Роспотребнадзора. Промыты резервуары, обеззаражены водопроводные сети, продолжается их гиперхлорирование. Водоснабжение возобновлено, но употреблять сырую воду все еще нельзя, пока Роспотребнадзор не даст свое положительное заключение", - отметил Владимиров.

30 марта в селе Марьины Колодцы начались массовые обращения к медикам пациентов с признаками кишечного расстройства. Общее число почувствовавших недомогание людей достигло 181, были госпитализированы 11 человек. В населенные пункты, где выявлены случаи кишечной инфекции, организован подвоз воды. По факту массового пищевого отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").