Около 700 тыс. посещений московских МФЦ переведут в онлайн в 2021 году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Около 700 тыс. потенциальных посещений московских центров госуслуг "Мои документы" переведут в онлайн-формат в этом году. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Помимо того, чтобы насыщать город качественными МФЦ, наращивать количество разнообразных услуг, мы работаем над тем, чтобы москвичам вообще не нужно было приходить в эти замечательные МФЦ. В этом году будет переведено [в онлайн-формат] около 700 тыс. посещений по получению различных социальных услуг, в том числе начислению социальных выплат матерям, и это очень важное направление", - сказал Собянин в ходе открытия шестого флагманского МФЦ на севере Москвы.

Он добавил, что во время пандемии в столице в экспериментальном порядке было оказано в режиме онлайн огромное количество услуг. "Сегодня видим, что гораздо проще делать хорошие и понятные в получении электронных услуг сайты, чем заставлять людей приходить в МФЦ, даже такие замечательные. Поэтому большое количество услуг будет переведено чисто в электронный вид в этом году", - сказал мэр.

Собянин отметил, что также центры "Мои документы" расширяют спектр предоставляемых услуг, в том числе получение паспортов в торжественной обстановке для граждан, достигших 14 лет, водительских прав, регистрационных удостоверений машин и т. д., поэтому "количество москвичей в МФЦ вряд ли будет уменьшаться, но качество центров будет расти".

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в настоящее время в Москве работают 133 центра "Мои документы", включая 6 флагманских центров в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО и САО, а также Дворец госуслуг на ВДНХ. В ТиНАО открыты 15 территориальных подразделений приема и выдачи документов. В центрах "Мои документы" имеется свыше 7 тыс. окон приема, в них работают более 10 тыс. человек, которые предоставляют свыше 270 услуг - 98% из них доступны по экстерриториальному принципу, т. е. всем жителям Москвы независимо от места регистрации.

"Многие услуги предоставляются одним пакетом при наступлении различных жизненных ситуаций: "Рождение ребенка", "Оформление наследства", "Многодетная семья", "Перемена имени", "Я потерял документы", "Смена места жительства", "Приобретение жилья", "Я оплачиваю налоги", "Я - автомобилист". Ежедневно - до пандемии COVID-19 - московские центры госуслуг посещали порядка 70 тыс. человек, [всего] в 2020 году в городских МФЦ было предоставлено свыше 20 млн услуг. Таким образом, "Мои документы" являются универсальной точкой обслуживания граждан, которые заменили более 1,2 тыс. разрозненных приемных органов власти, работавших в Москве до 2011 года", - отметили в пресс-службе.