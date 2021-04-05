Порядка еще 6 тыс. школ получат методическую помощь за два года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Еще около 6 тыс. школ РФ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, получат методическую помощь в 2021-2022 годах. Об этом говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета по нацпроекту "Образование".

"В рамках проекта по поддержке школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, специалистами Рособрнадзора обеспечено методической поддержкой 252 школы из 24 регионов страны. В 2021-2022 годах в рамках этого проекта помощь получат еще 6 тыс. школ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в рамках нацпроекта по итогам 2020 года создано более 140 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях.

"Ведется активная работа по развитию дополнительного образования детей: по итогам 2020 года создано 520 тыс. новых мест дополнительного образования всех направлений", - добавили в секретариате.