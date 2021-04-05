Эксперт: электронные дорожные знаки могут привести к необоснованным штрафам водителей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Электронные дорожные знаки с переменной информацией и контролем за соблюдением их требований могут привести к большому количеству необоснованных штрафов. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

"В целом очень логично корректировать скоростной режим в зависимости от погодных условий, когда идет сильный дождь, сильный снегопад, и это правильно. С другой стороны, очень важно, чтобы на тех же трассах системы камер наблюдения, которые фиксируют правонарушения, работали синхронно с этими знаками. А то у нас получится так, что знаки будут показывать одно, а камеры будут настроены на другое, и люди столкнутся опять с огромным количеством необоснованных штрафов", - сказал Цветков.

Он также отметил, что с появлением таких знаков необходимо будет отслеживать, чтобы не было махинаций со стороны организаций, которые заинтересованы в увеличении штрафов.

"Электронные дорожные знаки - сама по себе вещь неплохая, но условия их применения следует тщательно проработать. Безусловно, они позволят снизить количество ДТП, но нужно сделать так, чтобы это не привело к массовому нарушению прав граждан", - заключил Цветков.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться электронные знаки, которые помогут штрафовать водителей, не соблюдающих скоростные ограничения. Предполагается, что эти знаки будут действовать в условиях низкой видимости или гололедицы.