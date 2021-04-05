Отдыхающие в "Артеке" дети в 2021 году смогут бесплатно посетить музеи ВДНХ в Москве

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Дети, отдыхающие в международном детском центре "Артек", в 2021 году смогут бесплатно посетить музеи ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ВДНХ.

"ВДНХ, Международный детский центр "Артек" и фонд поддержки "Артека" запускают совместную акцию "Артековец - друг ВДНХ". Участники всех смен до конца 2021 года смогут в компании друзей или родственников бесплатно посетить ключевые музейные площадки выставки", - сказал собеседник агентства.

В рамках акции все, кто в этом году побывают на одной из смен комплекса, получат возможность посетить центры "Космонавтика и авиация" и "Слово", интерактивный музейный комплекс "Буран" и Музей ВДНХ с друзьями или родственниками.

"Специальные флаеры будут выдаваться артековцам во время их пребывания на черноморском побережье Крыма. Каждый из флаеров дает право бесплатного посещения музейно-выставочных площадок ВДНХ компании из пяти человек", - рассказал собеседник агентства.

Всего в 2021 году в "Артеке" запланировано 15 смен, в каждой из которых побывает около 2,5 тыс. детей со всей России и не только.

"Артек" - Международный детский центр, основанный в 1925 году и расположенный на побережье Черного моря, в 12 км от города Ялты, в поселке городского типа Гурзуф. За 95 лет "Артек" из небольшого детского палаточного лагеря превратился в комплекс из девяти детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями. Сейчас центр имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха, добавили в пресс-службе.