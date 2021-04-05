Путин подписал закон о возможности смягчения штрафов, предусмотренных в регионах

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий по аналогии с федеральным законодательством назначать юридическим лицам административные штрафы ниже низшего предела в исключительных случаях за нарушения, ответственность по которым предусмотрена региональными законами. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечал член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, закон был разработан в целях приведения положений Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) в соответствие с правовой позицией Конституционного суда РФ, который ранее обратил внимание, что при исполнении норм административного права на федеральном уровне применялась возможность наложения административного штрафа в размере ниже минимального уровня, но в отношении правонарушений, предусмотренных региональными законами, такой подход не осуществлялся.

Закон вводит возможность назначения юридическому лицу административного наказания в размере менее минимального размера административного наказания, установленного в соответствующей статье закона субъекта РФ об административных правонарушениях.

Одновременно внесены изменения, предусматривающие правило назначения административного наказания ниже низшего предела для граждан и должностных лиц. При этом минимальный размер штрафа, при котором может применяться это правило, снижается для граждан с 10 тыс. рублей до 4 тыс. рублей, а предел для должностных лиц - с 50 тыс. до 40 тыс. рублей.