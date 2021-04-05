Путин утвердил отмену ограничения срока полномочий мировых судей при повторном избрании

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает ограничения на пребывание мирового судьи в должности при повторном назначении или избрании. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, мировые судьи назначаются региональными парламентами на срок до пяти лет в зависимости от законодательства субъекта РФ. При этом человек может быть назначен или избран на эту должность несколько раз.

Новый закон определяет, что мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года, а при повторном назначении на соответствующую должность уже без ограничения срока полномочий. При этом устанавливается предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Действующие мировые судьи продолжат исполнять свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны.