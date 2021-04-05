Путин подписал закон о повышении штрафов за непринятие мер по уничтожению конопли

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений, таких как конопля. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающую ответственность за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания. Штрафы для граждан повышаются с 1,5-2 тыс. рублей до 3-4 тыс. рублей, для должностных лиц с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей и для юридических лиц с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей.

Кроме того, поправки вносятся в статью КоАП о непринятии должностным лицом мер по обеспечению охраны посевов и мест хранения таких растений, а также мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, в составе которых есть наркотики. Закон повышает штрафы за такое правонарушение и устанавливает их в размере от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, без признаков уголовно наказуемого деяния теперь влечет за собой штраф от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.