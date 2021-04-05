В межведоственном совете в Петербурге заявили о сохранении спада заболеваемости COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Тенденция к снижению распространения коронавируса сохраняется в Санкт-Петербурге, но это происходит медленно и неустойчиво. Об этом говорится в распространенной в понедельник информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

"За 13-ю календарную неделю 2021 года по сравнению с 12-й неделей уменьшилось на 17,28 % количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Уменьшение общего количества активно больных COVID-19 (на 5,54 % за неделю) свидетельствует, что тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идет медленно и нестабильно", - говорится в справке совета, опубликованной пресс-службой Смольного.

Также отмечается, что после проведения более 700 тыс. инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции и осложнений после прививки. За весь период в городе вакцинировано 406 838 человек, из них 296 742 полностью завершили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 398 184 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 352 408 человек, умерли 12 421. За последние сутки в городе выявили 707 случаев заражения.