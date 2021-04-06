МВД фиксирует в России рост киберпреступности

МОСКВА. 6 апреля. /ТАСС/. Пандемия способствовала росту в России киберпреступности, сообщил в опубликованном 6 апреля интервью газете "Известия" замглавы МВД Сергей Лебедев.

"Это, безусловно, увеличение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ). Их устойчивый рост зафиксирован во всех субъектах РФ. Среди них почти половина мошенничеств (46,4%), треть - кражи (34%), практически каждое десятое - сбыт наркотических средств (9,2%). В прошлом году было также зарегистрировано 5 978 (1,2%) фактов сбыта поддельных денег или ценных бумаг с использованием ИТТ", - сказал начальник следственного департамента МВД.

Лебедев отметил общую тенденцию нарастания числа таких преступлений: "В истекшем году следователями органов внутренних дел расследовано свыше 65 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это почти на 44% больше, чем в 2019-м".

По словам генерал-майора юстиции, следствию приходится тратить много времени на получение необходимой информации о кибермошенниках от банков, операторов сотовой связи, интернет-провайдеров. "Эффективности расследования таких преступлений и оперативности установления личности преступников существенно способствовала бы максимальная быстрота обмена информацией между правоохранительными органами и банковскими учреждениями, операторами сотовой связи, интернет-провайдерами", - отметил он. "На наш взгляд, при проведении работы по раскрытию и расследованию преступлений правоохранители должны получать необходимую информацию максимально быстро, в идеале - онлайн", - сказал Лебедев.

Электронное судопроизводство

МВД направило Минюсту предложения по информированию участников уголовного судопроизводства в электронном виде, рассказал Лебедев.

"Мы направили в министерство юстиции предложения по внесению изменений в УПК в части подачи документов и информирования участников уголовного судопроизводства в электронном виде. А также расширения применения удаленных форм участия в рассмотрении уголовных дел судами. Предлагаем рассмотреть и вопрос об использовании дистанционных технологий в досудебном производстве", - пояснил замминистра внутренних дел.

Он уточнил, что подобные технологии будут применятся для принятия процессуальных решений, требующих разрешения суда, для допроса участников уголовного судопроизводства и их вызова к следователю, а также для вручения им процессуальных документов в электронном виде и ознакомления обвиняемых, содержащихся под стражей, с материалами уголовного дела на электронных носителях.

По мнению замминистра, создание отдельного правового института с осуществлением электронного судопроизводства на всех стадиях поможет скорректировать положения уголовно-правового кодекса. Кроме того, нововведения дадут возможность сократить время предварительного расследования, избежать затягивания явки и ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела, а также повысить эффективность предварительного расследования.