В Приморье всех ветеранов Великой Отечественной войны обеспечили жильем

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Приморья обеспечили жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые заявили о своем праве на получение выплат для покупки новых квартир. Об этом ТАСС во вторник сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики.

"В 2021 году в федеральном бюджете на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрены средства в размере 5,9 млн рублей для обеспечения жильем двух участников Великой Отечественной войны. Кроме того, в бюджете Приморского края предусмотрены средства в размере 7,21 млн рублей, для обеспечения жильем двух вдов участников Великой Отечественной войны", - сообщили в министерстве, уточнив, что таким образом теперь ни один ветеран в регионе не стоит в очереди на выплаты для покупки недвижимости.

В ведомстве добавили, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят еще две вдовы ветеранов, которые встали на учет граждан, нуждающихся в жилье в текущем году. Их обеспечат жильем при поступлении дополнительного финансирования.

В пресс-службе регионального правительства разъяснили, что новые очередники появляются по двум причинам: если дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными, либо если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье). По федеральному законодательству пять лет они не могут претендовать на участие в программе, а по окончании этого срока могут снова встать в очередь.

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 4,8 тыс. ветеранов, живущих в регионе, получат дополнительную финансовую поддержку. В апреле участники и инвалиды войны получат по 5 тыс. рублей. Такой же размер единовременной выплаты предусмотрен бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, участникам боевых действий на Даманском. По 3 тыс. рублей получат вдовы ветеранов, еще почти 88 тыс. пенсионеров, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, получат по одной тысяче рублей.

В 2008 году президент РФ подписал указ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг". Право на получение жилья имеют участники войны, их вдовы и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". С даты подписания, жилье получили более 300 тыс. ветеранов. В Приморье за это время новоселье справили более 2,3 тыс. ветеранских семей.