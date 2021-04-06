Кабмин Японии изучит возможность сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Японии во главе с премьером Ёсихидэ Сугой проведет заседание по вопросу возможности сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, который хотела бы осуществить компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом во вторник сообщил телеканал Fuji TV.

Отмечается, что соответствующее заседание кабмина может состояться уже на следующей неделе.

В конце марта правительство Японии обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести всестороннюю оценку безопасности планируемого сброса. TEPCO и японские власти намерены осуществить сброс накопившейся на станции очищенной воды в океан, однако эта инициатива японской стороны столкнулась с обширной критикой соседей Японии по региону. Власти страны рассчитывают получить от МАГАТЭ официальную экспертную оценку, на которую можно было бы опираться при продвижении этого плана.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС.

Специалисты TEPCO постоянно откачивают эту воду и помещают в специальные стальные хранилища, установленные на территории АЭС. Однако пространство для этих баков стремительно сокращается, и предел может быть достигнут уже в 2022 году. Из-за этого поднялся вопрос о возможности сбросить эту очищенную воду в океан. Соседи Японии по региону, в частности Южная Корея, неоднократно высказывали озабоченность в связи с планами японской стороны сбросить эту воду в океан, считая подобный шаг опасным для окружающей среды.

В преддверии 10-й годовщины аварии на АЭС ответственный за ликвидационные и демонтажные работы на станции Акира Оно сообщил журналистам, что руководство станции на данный момент не планирует увеличивать число специальных емкостей для очищенной от радиоактивных частиц воды, несмотря на прогнозы по достижению предельной заполняемости.