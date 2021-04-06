В Алтайском крае возбудили дело из-за угрозы обрушения жилого дома

БАРНАУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после угрозы обрушения жилого дома в Барнауле, откуда накануне эвакуировали 55 жильцов, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю во вторник.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи намерены оценить работу должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.

"По данным следствия, поздно вечером 5 апреля по улице 1-я Западная, 51 возникла угроза обрушения конструкций - фасадной балки в двухэтажном жилом доме. Жильцы, двое из которых дети, не пострадали и были эвакуированы", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила ТАСС помощник прокурора региона Мария Антошкина, предстоит оценить действия или бездействие органов местного самоуправления и управляющей организации: "Предстоит проверить их действия по надлежащему содержанию дома, своевременному проведению капремонта. Кроме того, будет установлено, представляет ли угрозу жизни жильцам дальнейшее проживание в доме".

Накануне в 17:20 мск на телефон 112 поступил звонок о возможном обрушении в 24-квартирном доме в Барнауле. Дом был отключен от газоснабжения и электроснабжения. Все жильцы эвакуированы. Из-за отключения газоснабжения в этом доме без газа также остались жители 25 других многоквартирных домов.