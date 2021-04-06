В Хабаровском крае в 2021 году привлекут на работу 80 медиков

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае привлекут на работу в местных лечебных учреждениях 80 медиков в 2021 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.

"За счет средств федерального и краевого бюджета привлечен в краевые учреждения здравоохранения Хабаровского края 601 специалист, в том числе в 2020 году привлечены 84 специалиста, в 2021 году планируется привлечение 80 специалистов", - сказал Бойченко.

Речь идет о реализации программы "Земский доктор", которая действует с 2012 года, и подпрограммы "Кадры здравоохранения". По программе "Земский доктор" в села, рабочие поселки и малые города с населением до 50 тыс. человек за все время было привлечено 395 специалистов. Из них 340 врачей и 55 фельдшеров. Медработники приезжали в том числе с Сахалина, из Читинской области, Забайкалья, Бурятии, Тывы, Воронежской области, Ханты-Мансийского АО, Дагестана и других регионов. Выплаты на Дальнем Востоке выше по сравнению с другими регионами России - они составляют 2 млн рублей для специалистов с высшим профильным образованием и 1 млн рублей - для среднего медицинского персонала. Бойченко сообщил, что в этом году на единые компенсационные выплаты медикам по программе "Земский доктор" предусмотрено 122,5 млн рублей, в прошлом году на это было направлено 144 млн рублей.

Сейчас в отрасли здравоохранения региона работают свыше 5,3 тыс. врачей. По словам министра, в крае не хватает более чем 352 врачей, самые дефицитные специалисты - врачи участковой службы. "Для восполнения дефицита кадров в рамках целевой подготовки для краевых учреждений здравоохранения края обучаются в Дальневосточном государственном медицинском университете по программам специалитета 834 человека, по программам ординатуры - 189 человек", - сказал Бойченко, добавив, что в этом году региону также выделено 390 бюджетных мест по программам специалитета, в том числе 163 целевых.

Дефицит специалистов скорой

В марте президент России Владимир Путин раскритиковал организацию медицинской помощи на Дальнем Востоке. Речь шла о проблемах в работе скорой помощи, недостатке медицинских кадров.

"В Хабаровском крае действительно имеется дефицит врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи <…> В учреждениях Хабаровска не хватает врачей - 30 человек, фельдшеров - 25 человек", - сказал Бойченко.

В Комсомольске-на-Амуре необходимо взять на работу врачами семь человек и фельдшерами восемь человек, в районах края не хватает трех врачей скорой и более чем 20 фельдшеров. Бойченко уточнил, что обеспеченность врачами скорой медицинской помощи по Хабаровскому краю на 10 тыс. населения составляет 5,24. По Дальнему Востоку этот показатель равен 5,28, по стране - 4,86. Обеспеченность фельдшерами равна 0,90, по стране - 0,72.

Потребность во врачах в регионе планируют закрыть в том числе за счет целевой подготовки в Дальневосточном государственном медицинском университете.

Бойченко подчеркнул, что в регионе нет поселений, лишенных работы скорой, кроме того, везде скорая медицинская помощь осуществляется в круглосуточном режиме. Скорые доезжают до пациентов менее чем за 20 минут в более чем 86% вызовов.