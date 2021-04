СМИ: студентов пяти колледжей США обяжут пройти вакцинацию до начала нового учебного года

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Студентов как минимум пяти американских колледжей и университетов обяжут пройти полную вакцинацию от COVID-19 до начала нового учебного года. Исключения будут сделаны лишь для учащихся, которым такие прививки не рекомендованы по медицинским причинам. Об этом сообщила в понедельник вечером газета The Hill .

Обязательная вакцинация, по данным издания, предстоит учащимся Корнеллского университета (штат Нью-Йорк), Ратгерского университета (штат Нью-Джерси), Колледжа Форт Льюис (штат Колорадо), Университета Нова Саутистерн (штат Флорида) и Университета Святого Эдварда (штат Техас). Без прививок от коронавируса студенты этих учебных заведений, вероятно, не смогут приступить к занятиям предстоящей осенью.

"Полная вакцинация дает нам наилучшую надежду на возвращение к нормальным занятиям <...>, - цитирует газета письмо президента Колледжа Форт Льюис Тома Стритикуса студентам этого учебного заведения. - С учетом этого всем студентам, которые будут обучаться в семестр осени 2021 года, необходимо будет пройти вакцинацию от COVID-19".

Аналогичное уведомление, по сведениям издания, было направлено учащимся президентом Корнеллского университета Мартой Поллак. Она написала, что решение об обязательной вакцинации студентов было принято после "недавних заявлений о расширении возможностей прохождения вакцинации в Нью-Йорке и других штатах и наращивании производства вакцин". Это, как указала Поллак, делает вполне возможным получение вакцины всеми учащимися весной или летом. Президент отметила, что лица, не сумевшие по той или иной причине пройти вакцинацию до начала осеннего семестра или чья прививка не будет признана в штате Нью-Йорк, "должны будут вакцинироваться в кратчайшие сроки сразу же после возвращения, и университет рассматривает возможности того, как поспособствовать этому процессу".

О том же - с теми или иными нюансами - оповестили своих учащихся и руководители других упомянутых газетой учебных заведений. The Hill отметила, что рассылка этих уведомлений совпала по времени с обнародованием информации о том, что студенты колледжей активно распространяют вирус. Так, по данным газеты The New York Times, за период с 1 января с американскими вузами связывают более 120 тыс. случаев заражения новым коронавирусом в стране, а за весь период с начала пандемии таких случаев зафиксировали более 530 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 555 602 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.