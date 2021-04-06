Анапа, Армавир и Геленджик начали разработку новых генеральных планов

КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Контракты на разработку новых генеральных планов заключили в администрациях Анапы, Армавира, Геленджика и Горячего Ключа. Документы включат в себя зеленые зоны, территории с особыми условиями использования, также в них зарезервируют участки для новых общественных территорий и соцобъектов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Контракты на обновление генеральных планов уже заключили Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ. Мы стремимся сделать будущие города и станицы комфортными для сегодняшних жителей края и последующих поколений. Уходим от точечной застройки к комплексному освоению территорий, предусматриваем участки под школы, детские сады, поликлиники, зеленые зоны", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Также уточняется, что в документах отобразят существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, резервируют участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры. При разработке генпланов будут привлекать жителей и представителей общественности к обсуждениям.

"В Анапе разработали предложения сохранения пляжных территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом различных сценариев изменения численности населения. В Горячем Ключе проанализировали нынешнее использование территорий, выявили проблемы, задачи и потенциал развития", - добавили в пресс-службе, отметив, что к обновлению генеральных планов также приступают в Сочи и Новороссийске. В этих городах уже разработали проекты технического задания и готовят конкурсные процедуры.

Краснодарский края является одним из лидеров в России по объемам ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья. По данным администрации Краснодарского края, Краснодарский край по этому показателю уступает только Москве и Московской области. При этом характерной для региона проблемой являются и обманутые дольщики, и самострои.