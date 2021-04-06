Рассмотрение дела Telegram о штрафах за неудаление данных об акциях отложили на 12 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мировой судебный участок Таганского района Москвы во вторник отложил на 12 апреля из-за неявки сторон рассмотрение протоколов об административных правонарушениях в отношении Telegram, которые были составлены Роспотребнадзором за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание по административному делу в отношении Telegram отложено на 12 апреля, на 15:00 мск, в связи с неявкой сторон", - сказали в суде.

Во вторник запланировано рассмотрит аналогичного протокола в отношении TikTok, по которому компании грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее по три протокола по такой же статье были составлены в отношении Twitter, Facebook и Google. Все они должны были быть рассмотрены тем же судебным участком 2 апреля, но судья дал время представителю Google для ознакомления с материалами дела и перенес заседание на 4 мая. Представитель Facebook на заседание не явился, и суд отложил заседание также на 4 мая для того, чтобы дать время на его повторное извещение. Twitter же был признан виновным по трем эпизодам ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ и оштрафован на общую сумму 8,9 млн рублей.