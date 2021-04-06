Прокуратура потребовала блокировать сайты за продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы выявила сайты, продающие сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, и требует их заблокировать. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На ряде сайтов в сети интернет неправомерно размещена информация о предоставлении услуги по оформлению за плату медицинских сертификатов о прохождении вакцинации без ее осуществления, а также медицинских справок без прохождения медицинских осмотров в нарушение установленного законом порядка", - сообщили в прокуратуре.

Так как размещенная на этих сайтах информация носит противоправный характер и направлена в адрес неопределенного круга лиц, доступ к ним подлежит ограничению. "Прокуратура Москвы предъявила исковое заявление в Таганский районный суд Москвы о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что за подделку, изготовление, сбыт либо использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность.