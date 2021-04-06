В Петербурге предложили закрепить в федеральном законе дистанционное оказание соцуслуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Депутаты парламента Санкт-Петербурга разработали инициативу, предусматривающую закрепление в федеральном законодательстве дистанционной формы социального обслуживания населения. Соответствующий документ внесен на рассмотрение городского законодательного собрания, сообщила во вторник его пресс-служба.

"Практика подтвердила, что значительную часть социальных услуг можно полностью или частично предоставлять населению в дистанционной форме. Например, социально-психологические, социально-педагогические или социально-правовые услуги людям, имеющим большие ограничения по здоровью. Кроме того, использование дистанционной формы позволяет работать не только индивидуально, но и проводить занятия и консультации в группе. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями, поскольку дает им возможность коллективного "живого общения". Ну, и, конечно, "социальная удаленка" жизненно необходима в период санитарных ограничений", - привели в пресс-службе комментарий председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

По его словам, введение в федеральное законодательство новой формы социального обслуживания позволит привести эту работу к "единому знаменателю" на государственном уровне и детально прописать все нормы и правила.

Макаров отметил, что ограничения из-за пандемии коронавируса привели к тому, что удаленные формы работы и дистанционные способы обучения стали нормой. В этой связи спикер напомнил, что по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, ряда сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в нижней палате российского парламента уже принят закон, отрегулировавший детали удаленной работы.

"Киберпространство можно вполне эффективно использовать на благо человека, не просто дублируя процессы, а именно повышая качество некоторых экономических и социальных инструментов. Это останется в нашей жизни и после того, как вирус уйдет. Мы уже сделали шаг вперед. Теперь крайне важно законодательно расставить все точки над "и"ь<…> Сегодня пришло время социальной сферы", - сказал Макаров. Проект постановления о соответствующей федеральной законодательной инициативе внесла фракция "Единая Россия" в парламенте Петербурга.