Более 440 тыс. детей смогут отдохнуть в рамках оздоровительной кампании Подмосковья

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют обеспечить летний отдых для 443 тыс. детей в рамках оздоровительной кампании 2021 года. Об этом во вторник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"Показатели, которые мы должны достичь в 2021 году: всего на территории Московской области проживают детей в возрасте от 7 до 15 лет 728 тыс. Оздоровить мы должны 443 тыс. детей, в том числе детей в трудной жизненной ситуации - 47 тыс.", - сказала Фаевская.

Она рассказала, что в реестр организаций отдыха и оздоровления детей входят 87 загородных лагерей и 422 лагеря дневного типа.

"В 2021 году вводятся новые правила работы детских оздоровительных лагерей. <...> Загрузка лагерей теперь возможна на 75% от установленной мощности, кроме того разрешена работа палаточных лагерей и отдых детей возможен в других регионах нашей страны в том числе на черноморском побережье. Что касается отдыха на Черном море, мы планируем приобрести почти 10 тыс. путевок для детей в трудной жизненной ситуации. Приблизительно половина - это Краснодарский край, еще половина - Республика Крым", - добавила Фаевская.

Она напомнила, что на организацию детской оздоровительной кампании в этом году предусмотрено около 1,8 млрд рублей.