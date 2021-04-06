Госдума расширяет ответственность за разглашение данных о правоохранителях

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, расширяющий основания для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностных лиц правоохранительных органов.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 320 Уголовного кодекса (УК) РФ "Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа". Она подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ареста на срок до четырех месяцев, а в случае наступления тяжких последствий в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Согласно действующей редакции этой статьи, ответственность наступает лишь в случае, если разглашение таких сведений осуществлено в целях воспрепятствования служебной деятельности указанных лиц. Как указано в пояснительной записке, расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о частной жизни сотрудников, которые позволяют узнать их персональные данные.

Законопроектом предлагается скорректировать диспозицию части первой статьи 320 УК, установив в ней "ответственность за разглашение сведений о применяемых в отношении защищаемых лиц мерах безопасности в случае, когда такое деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью". В случае вступления предлагаемых норм в силу разглашение таких сведений будет наказываться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.