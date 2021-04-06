В Пензе начали строительство микробиологической лаборатории

ПЕНЗА, 6 апреля. /ТАСС/. Строительство микробиологической лаборатории, запуск которой позволит расширить спектр лабораторной диагностики и сократить сроки выдачи анализов в медучреждениях Пензенской области, началось в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Минздрава региона.

"В Пензе началось строительство клинико-диагностического лабораторного корпуса. Проект создания в регионе централизованной микробиологической лаборатории поддержан на уровне Минздрава России", - отмечается в сообщении.

Лаборатория будет находиться на территории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи и проводить исследования для всех медицинских учреждений региона. Это позволит сократить сроки выдачи результатов до 24-48 часов. Здесь будут проводиться микробиологические, биохимические, гематологические и другие виды исследований.

Ранее строительство лаборатории поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На ее создание выделено 166 млн рублей из регионального бюджета. На оснащение лаборатории оборудованием будет направлено около 100 млн рублей из федерального бюджета.