В Минпросвещения назвали число педагогических работников, вакцинировавшихся от COVID-19

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделали порядка 219 тыс. работников школ РФ - это почти 10% от общего числа работников общеобразовательных организаций, следует из документа, опубликованного во вторник в Telegram-канале первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко. По его словам, число желающих вакцинироваться с каждым днем растет.

По данным на 5 апреля, из 2 млн 72 тыс. педагогических работников привились 219 483, переболели 245 484 работника. Записались на вакцинацию 478 тысяч.

Отмечается, что из 1 млн 179 тыс. работников дошкольных образовательных организаций привились 114 488, переболели COVID-19 136 176 человек, записались на вакцинацию 273 тыс. Из 199 тыс. сотрудников организаций допобразования привились 21 474, переболели 22 710, записались на вакцинацию почти 56 тыс. человек.

Что касается сотрудников колледжей и техникумов, то из 259 тыс. работников вакцинировались 26 290, переболели 27 593 человека, записались на вакцинацию почти 64 тысячи.

"Мы никого не заставляем, но хочу призвать каждого к пониманию, что это необходимость для вашего здоровья и здоровья ваших детей. Рад, что количество желающих сделать прививку растет с каждым днем", - отмечает Глушко.