В Госдуму внесли законопроект о праве медработников частных клиник на досрочную пенсию

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Депутат Евгений Марков (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект о праве работников частных медицинских учреждений на досрочную пенсию по старости. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Законопроектом предлагается внести... изменение, закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях", - говорится в пояснительной записке.

Как пояснил в беседе с ТАСС Марков, смысл документа заключается в распространении действующей нормы о праве медиков на досрочную пенсию на сотрудников частных клиник. "Проблема заключается в том, что сегодня люди, которые работают в государственных медицинских учреждениях, имеют такое право. А люди, которые работают в частных медицинских учреждениях, такого права лишены", - отметил парламентарий.

Согласно действующему законодательству, право на досрочную страховую пенсию имеют лица, "осуществлявшие лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа".