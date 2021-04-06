Дума приняла в I чтении законопроект о школьной медицине

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект о школьной медицине, который предусматривает внесение в действующее законодательство ряда изменений, касающихся охраны здоровья школьников.

Документ предлагает внести ряд изменений в законы "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ". Законопроект, в частности, обязывает образовательные организации соблюдать права детей в сфере охраны здоровья, обеспечивать оказание им первой помощи и допускать к занятиям физической культурой и спортом строго с учетом состояния их здоровья. При этом родителей учащихся предлагается обязать сообщать о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Единая Россия" в марте прошлого года. Его авторами выступили, в частности, глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и координатор партийного проекта единороссов "Новая школа", депутат Алена Аршинова.

Как отмечал ранее Морозов, внедрение четкой системы школьной медицины в стране "позволит выстроить учебный процесс, сберегающий здоровье учеников". По его словам, ко второму чтению законопроекта может быть подготовлена поправка о вхождении школьных медиков в состав педсоветов.