Госдума может обязать органы власти отвечать на запросы государственных юридических бюро

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий органы власти, общественные объединения и организации в 30-дневный срок направлять ответ на запросы государственных юридических бюро по аналогии с адвокатскими запросами.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 17 закона "О бесплатной юридической помощи в РФ". Действующим законодательством предусмотрены две основные модели организации региональных систем бесплатной юридической помощи. В первом случае в качестве основных участников, оказывающих правовую помощь гражданам, выступают адвокаты, во втором - государственные юридические бюро, создаваемые субъектами РФ в форме казенных учреждений.

Согласно данным Министерства юстиции РФ, государственные юридические бюро созданы в 25 российских субъектах. "Вместе с тем на практике государственные юридические бюро сталкиваются с рядом проблем, значительно понижающих эффективность их работы. Одной из наиболее существенных проблем в сфере оказания бесплатной юридической помощи государственными юридическими бюро является получение информации, необходимой для качественного оказания юридических услуг гражданам, от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также иных организаций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как поясняла ранее сама Рукавишникова, на данный момент эти структуры не обязаны предоставлять письменные ответы на запросы государственных юридических бюро, "в связи с чем зачастую необходимая информация вообще не предоставляется, либо предоставляется несвоевременно или не в полном объеме".

Запросы и ответы

Законопроектом предлагается наделить государственные юридические бюро правом направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации официальные обращения по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания гражданам квалифицированной бесплатной юридической помощи.

Ответ должен быть направлен в письменной форме в 30-дневный срок со дня получения запроса. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней, при этом в адрес государственного юридического бюро направляется уведомление о продлении срока рассмотрения запроса. Законопроектом предусмотрен перечень случаев, когда в предоставлении запрошенных сведений может быть отказано.

Неправомерный отказ в предоставлении сведений по запросу государственного юридического бюро, согласно инициативе, повлечет административный штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Авторами выступили первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, а также группа депутатов-единороссов.