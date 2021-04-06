{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Etihad Airways запустила регулярный рейс из Абу-Даби в Тель-Авив

По данным газеты The Jerusalem Post, полет занял порядка трех с половиной часов

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апреля. /ТАСС/. Эмиратская авиакомпания Etihad Airways запустила во вторник прямой регулярный рейс в Израиль из Абу-Даби. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По ее данным, полет из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива занял порядка трех с половиной часов. По данным газеты, на борту Boeing 787 Dreamliner прибыли несколько десятков человек, так как въезд в Израиль для иностранцев пока закрыт в связи с введенными властями страны ограничениями для предупреждения распространения коронавируса.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений. 20 октября прошлого года представители двух стран подписали в аэропорту Бен-Гурион соглашения об авиационном сообщении и безвизовом режиме, которое предусматривает 28 регулярных рейсов в неделю между Израилем и ОАЭ и неограниченное количество чартерных рейсов из аэропорта Рамон на юге еврейского государства в Абу-Даби и Дубай.

Теги
ОАЭИзраиль
Пандемия COVID-19
Вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах
При этом 86 стран получили вакцину через международный механизм COVAX
Читать полностью