Президент Грузии изолировалась из-за контакта с премьером, у которого выявили коронавирус

ТБИЛИСИ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили перешла на самоизоляцию из-за контакта с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, у которого во вторник врачи диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в администрации грузинского лидера.

"С целью избежания рисков президент Грузии переходит на самоизоляцию, несмотря на то, что она уже привилась первой дозой вакцины от коронавируса. Параллельно этому президент сдает ПЦР-тесты в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Грузии во вторник сообщила, что Гарибашвили заразился коронавирусом. Отмечается, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать из дома.

Зурабишвили получила первую дозу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca 18 марта.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. На сегодня в стране зафиксировано 284 958 случаев инфицирования, что составляет 7,67% населения. Выздоровели 275 220 человек, 3 832 пациента умерли.

В республике с 15 марта идет вакцинация населения от коронавируса препаратами компаний AstraZeneca и Pfizer. По данным Минздрава, всего привились до 13 тыс. медработников и людей старше 55 лет. Власти страны планируют до конца года привить 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.