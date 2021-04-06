Бурматов предложил разрешить использовать лекарства для людей при лечении животных

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил разрешить использование при лечении животных лекарств для людей, если в госреестре средств для ветеринарного применения отсутствуют нужные препараты. Соответствующую поправку депутат внес ко второму чтению правительственного законопроекта о порядке введения лекарственных ветеринарных препаратов в гражданский оборот, текст поправки имеется в распоряжении ТАСС.

"Применение лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, допускается также и для ветеринарного применения в случае отсутствия необходимых лекарственных препаратов в государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения", - говорится в поправке.

Как отмечает Бурматов, согласно закону, применение любых лекарственных препаратов возможно только в случае, если они зарегистрированы в соответствующем реестре лекарственных средств. Существует два реестра - для медицинского применения и для ветеринарного. Соответственно, ветеринарная клиника не может применять медицинские препараты, если они не внесены в реестр для ветеринарии.

"На текущий момент реестр лекарственных средств для ветеринарного применения содержит всего около 2 тыс. позиций, а реестр для медицинского применения содержит более 18 тыс.", - отметил Бурматов в обосновании к поправке. Он подчеркнул, что животные часто переносят те же заболевания, что и люди. "Ветеринарные клиники остро нуждаются в использовании лекарственных препаратов для медицинского применения в своей деятельности, так как они часто эффективнее, а иногда не имеют аналогов в ветеринарном реестре. Это означает, что формально ветеринарный врач не имеет необходимых средств для лечения животного, хотя объективно ничего не препятствует использование нужного медицинского препарата", - пояснил Бурматов.

По его словам, у более 50% семей в России есть домашние питомцы, здоровье которых важно для их владельцев. Кроме того, практика использования лекарств для людей при лечении животных используется во многих странах, можно предусмотреть ее использование и в России, считает депутат.