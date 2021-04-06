ВОЗ призвала мировое сообщество преодолеть неравенство в сфере здравоохранения

ЖЕНЕВА, 6 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество направить усилия на преодоление неравенства в доступе к медицинским услугам, усугубившегося вследствие пандемии коронавируса. В опубликованном в Женеве во вторник заявлении в связи с отмечаемым 7 апреля Всемирным днем здоровья она отметила, что сейчас заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире выше в социальных группах, сталкивающихся с дискриминацией и бедностью.

"Внутри стран болезни и смертность от COVID-19 выше среди групп, сталкивающихся с дискриминацией, бедностью, социальным отторжением и ежедневными тяжелыми условиями жизни и труда, включая гуманитарные кризисы", - отметили в ВОЗ. По оценке организации, несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, у человечества сейчас имеется "уникальная возможность построить более справедливый и здоровый мир, выполняя прежние обязательства, резолюции и соглашения, а также взяв новые".

"Пандемия COVID-19 расцвела в условиях неравенства в наших обществах и пробелов в наших системах здравоохранения. Исключительно важно, чтобы все правительства инвестировали в укрепление систем здравоохранения и устраняли барьеры, препятствующие очень многим людям пользоваться ими и жить здоровой жизнью", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ назвала ряд приоритетных задач. По ее мнению, необходимо перво-наперво обеспечить "равный доступ к технологиям, касающимся борьбы с COVID-19", - в частности, вакцины от коронавируса должны стать доступны всем, кто в них нуждается. ВОЗ призвала правительства направить средства на нужды первичной медицинской помощи, подчеркнув, что "по меньшей мере половина населения мира все еще не имеет доступа к основным услугам здравоохранения". В организации считают, что следует "избегать снижения государственных расходов на здравоохранения и другие социальные сектора". Странам предложено также "отдать приоритет социальной защите", сделать более "безопасными, здоровыми и инклюзивными" условия жизни в городах.