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Единственный курорт Ингушетии принял в первом квартале 2021 года в 2,5 раза больше гостей

Резкий рост турпотока связан с развитием курорта

МАГАС, 6 апреля. /ТАСС/. Туристический поток на единственном курорте Ингушетии "Армхи" увеличился почти в 2,5 раза в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС рассказал директор курорта Магомед Евлоев.

"В первом квартале прошлого года наш курорт посетили почти 1,3 тыс. человек, а в этом году произошло серьезное увеличение. Нашими гостями стали более 3,1 тыс. человек и среди них почти 400 детей", - сказал Евлоев.

По его словам, резкий рост турпотока связан с развитием курорта.

"В этом году впервые с 2016 года нами были запущены горнолыжные трассы, что привлекло любителей активного отдыха. Также мы провели серьезную работу по модернизации номерного фонда, расширили гостиницу "Чайка" при одноименном открытом высокогорном бассейне и открыли первый аппарт-отель на месте дачи бывшего главы СССР Михаила Калинина. Помимо этого, расширился список оздоровительных процедур на курорте", - добавил собеседник ТАСС.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

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