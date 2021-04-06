В большинстве регионов Центральной России стабилизировалась ситуация с паводками

ВОРОНЕЖ, 6 апреля. /ТАСС/. Спасатели в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) отметили в последние сутки стабилизацию прохождения паводка и снижение уровня талых вод в реках. Угрозы подтопления жилых домов нет, сообщили ТАСС во вторник в региональных главках МЧС.

"На реках Белгородской области ожидается чередование подъемов и спадов уровней воды в ближайшие трое суток", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

По ее данным, на 6 апреля в регионе нет угрозы подтопления жилых домов и дорог, на реках преимущественно наблюдается спад воды. В Воронежской области остаются подтопленными четыре низководных моста, повышение уровня за сутки зафиксировано на Дону у села Гремячье на 45 см, у города Лиски - на 27 см, у Павловска - на 11 см. При этом отмечено и снижение в реке Дон - у Задонска вода опустилась на 59 см.

В Орловской области сохраняется подтопление шести низководных мостов. По данным МЧС по Калужской области, из-за разлива реки Угры остается отрезанными от земли село Староскаковское с населением 30 человек, но уровень воды за сутки понизился на 31 см. На 34 см снизился уровень и в реке Исьме, из-за разлива которой затоплен низководный мост в Боровском районе у деревни Аграфенино. Для ее жителей открыта лодочная переправа с дежурством спасателей. Также за сутки на 30 см спал уровень воды и в реке Лужа, где подтоплен мост у сел Дубровка и Бородухино в Малоярославецком районе, но создана круглосуточная переправа.

Как сообщили ТАСС в гидрометцентре Тамбовской области, на большинстве наблюдаемых участков рек региона отмечено снижение уровня воды от 1 до 64 см. При этом за сутки на 28 см вырос уровень на реке Лесной Воронеж в Мичуринском районе и на 5 см - на реке Вороне в Кирсановском районе. По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки уровень воды в Цне на территории Тамбова тоже понизится на 10 см. В Брянске еще ожидают интенсивный рост воды в Десне и в Болве в черте города - пик прохождения возможен с 6 по 10 апреля, однако во вторник уже начался резкий подъем в Болве. "Произошло затопление двух приусадебных участков на улице Черниговской в Бежицком районе городского округа Брянск, жизнедеятельность населения не нарушена", - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, из-за повышения уровня паводковых вод во вторник закрыли транспортное сообщение по автодороге Рязань - Заокское - Коростово у населенного пункта Шумашь. В Кораблинском районе в результате спада паводка в реке Проне ушла вода с автомобильного моста у поселка Шилово, и открылся проезд. Также возвращается в норму река Хупта, практически ушла вода с приусадебных участков в Ряжске.