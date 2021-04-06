В КЧР более 120 всадников на лошадях карачаевской породы совершат забег на 230 км

ЧЕРКЕССК, 6 апреля. /ТАСС/. Старт трехдневного забега протяженностью 230 км по горной и пересеченной местности на лошадях карачаевской породы состоялся во вторник в Карачаево-Черкесии. Мероприятие организовано для проверки выносливости лошадей, сообщил ТАСС председатель Ассоциации поддержки и развития карачаевской породы лошадей Karachay horse Рамазан Тамбиев.

"Более 120 всадников из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии с 6 по 8 апреля совершат переход общей протяженностью 230 км по горной и пересеченной местности на карачаевских жеребцах, прошедших все требования по бонитировке. В рамках оценки лошадей наша Ассоциация проверяет работоспособность жеребцов-производителей, то, какие нагрузки они выдерживают. А также пытаемся выявить чистопородность лошадей, поэтому проводим испытание не на ипподроме, а по горной местности", - сказал Тамбиев.

По его словам, маршрут будет пролегать через Урупский, Зеленчукский, Карачаевский и Усть-Джегутинский районы республики, а завершится в Малокарачаевском районе, где пройдет выставка испытанных жеребцов. Такое мероприятие в республике проводится впервые.

"Переход проводится также с целью популяризации породы, национального конного наездничества карачаево-балкарцев. В обязательный дресс-код входят сапоги и папаха или национальная каракулевая шапка. Строй идет строго по адатам, все роли распределены", - обратил внимание Тамбиев.

В Карачаево-Черкесии четыре племенных завода и 16 племенных репродукторов, где находятся около 6 тыс. племенных лошадей. Всего на начало 2021 года в регионе насчитывалось около 21 тыс. голов лошадей.

Карачаевские лошади выведены на Кавказе и на 100% приспособлены к местным условиям. 20 лет назад на них совершили восхождение на Эльбрус, они занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые выносливые. В отличие от других пород, у этих коней на высоте свыше 2,5 тыс. м не сворачивается кровь.