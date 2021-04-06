Главу Апшеронска на Кубани отправили в отставку за сокрытие 20 млн рублей доходов

КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края выявила факт сокрытия 20 млн рублей доходов главой Апшеронска, его отправили в отставку. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"В рамках декларационных кампаний в 2017-2019 годах главой муниципального образования Апшеронское городское поселение сокрыты данные о поступлении на его банковские счета денежных средств на сумму более 20 млн рублей. На сессии представительного органа, состоявшейся 6 апреля, принято решение об удалении главы муниципального образования в отставку", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что факт был выявлен в ходе мероприятий по недопущению нарушения антикоррупционных стандартов, информация о выявленном факте сообщалась в администрацию региона. С заявлением о досрочном прекращении полномочий виновного лица в адрес совета Апшеронского городского поселения выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.