НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Журналисты CNN покинули отделение полиции во Владимирской области, куда были доставлены ранее во вторник. Об этом корреспондент телекомпании в Москве Мэттью Чэнс написал на своей странице в Twitter .

"После задержания рядом с исправительной колонией, где отбывает наказание [Алексей] Навальный, все сотрудники CNN отпущены на свободу", - сообщил он. Чэнс сопроводил свою публикацию фотографией, на которой он запечатлен рядом с одним из сотрудников полиции.

В МИД РФ ранее рассказали ТАСС, что задержанные во Владимирской области корреспонденты CNN находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела. Как отметили в дипведомстве, представители СМИ отказались освобождать проезжую часть по просьбе сотрудников правоохранительных органов и не показали свои аккредитационные карты.

Ранее в пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в городе Покрове, где отбывает наказание Навальный. О своем задержании у колонии сообщил Чэнс.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.