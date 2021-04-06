Партия вакцины "Эпиваккорона" поступит в Петербург до конца недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Партия "Эпиваккороны" для вакцинации 13,77 тыс. человек поступит в Санкт-Петербург до конца недели. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"На этой неделе ожидается поступление вакцины "Эпиваккорона" на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, суспензия для внутримышечного введения (производитель - компания "Вектор-Биальгам") для вакцинации 13 770 человек", - говорится в сообщении.

Как пояснили в совете, за весь период в Петербурге вакцинированы 414 934 человека. Из них 301 006 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 8 096 человек, вторично - 4 264. Нарастающий итог поступившей в город вакцины - 539 942 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент - 61 408 комплектов.

Сейчас в городе доля больных в тяжелом состоянии в стационарах составляет 26%. Количество новых случаев регистрации COVID-19 в медучреждениях за неделю снизилось на 3,9% (с 1 103 до 1 060 случаев). Также за неделю на 5,2% (с 17 246 до 16 349 человек) уменьшилось количество активно больных этой инфекцией. "Общий тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции продолжается, но стихание второй волны эпидемии идет медленно и нестабильно. Существует вероятность нового роста заболеваемости", - отмечается в сообщении.

По последним данным, в Петербурге выявили 398 886 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 353 750 человек, умерли 12 452. За последние сутки в городе выявили 702 случая заражения.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН.