В Крыму в память об узниках концлагеря высадили сотню деревьев "Сада памяти"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Местные жители, представители власти и "Волонтеры Победы" приняли участие в акции "Сад памяти", высадив около города Бахчисарай более 100 кипарисов, можжевельников и лавровишен в память о советских солдатах, погибших в находившемся здесь гитлеровском концлагере. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов акции, председатель регионального отделения добровольческого движения "Волонтеры Победы" Данил Данильченко.

"Все прошло хорошо, высадили более 100 деревьев: саженцы кипариса, можжевельника и лавровишни. Сад памяти появился вблизи водохранилища Эгиз-Оба - около места массовой гибели советских солдат", - сказал Данильченко. По его информации, в братской могиле, только по официальным данным, похоронены более полутора тысяч пленных солдат и матросов. Они были замучены и убиты фашистами и их пособниками в концлагере "Толле" в 1942-1944 годах.

Собеседник агентства отметил, что в акции участвовали несколько десятков человек, причем волонтеров было немного. В основном "Сад памяти" высаживали местные жители, школьники, спасатели, представители властей.

По данным оргкомитета акции, мероприятие в Бахчисарае стало одним из центральных событий на юге страны - весной "Сады памяти" высаживают во многих регионах. Всего в этом году в Крыму планируется высадить до 30 тыс. деревьев, мероприятия на местах уже проводятся. По итогам 2020 года в рамках акции в республике высажено более 22 тыс. деревьев.

"Мой прадед был снайпером. Он также воевал на этой территории, на Бахчисарайской земле. Конечно, сегодня я вспоминал его", - приводятся в сообщении оргкомитета слова волонтера Эльдара Халюлина.

Ранее сообщалось, что цель международной акции "Сад памяти" - посадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В апреле мероприятия запланированы в Крыму и Краснодарском крае, где такие сады высаживались и ранее. Впервые акция проводится в Кабардино-Балкарской республике, Ингушетии и Ростовской области. "Сады памяти" появляются и за рубежом - вслед за Киргизией и Арменией к акции подключаются жители Ливана, Алжира и Молдавии.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой советским войскам удалось захватить плацдармы неподалеку от города Керчь; эльтигенский плацдарм удержать не удалось, зато северо-восточнее города советские войска вели боевые действия до апреля. В ноябре 1943 года удалось "закупорить" немецко-румынские войска в Крыму, перекрыв Перекопский перешеек и захватив плацдармы южнее Сиваша. Крымская операция, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.