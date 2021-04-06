В Крыму в туристический сезон 2021 года будут работать 460 пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Крымские власти провели конкурсы на благоустройство пляжей в период туристического сезона 2021 года. Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма региона, всего в Крыму будут работать 460 пляжей, при этом их количество увеличится в Евпатории, Ялте и Феодосии.

"Во всех курортных регионах Крыма, во всех муниципалитетах проведены конкурсы на право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, определены места, опасные для купания, и утверждены дислокации пунктов проката маломерных судов. В 2021 году планируется функционирование 460 пляжей, при этом увеличивается количество пляжей в Евпатории, Ялте и Феодосии", - говорится в сообщении.

В ходе прошедшего во вторник заседания общественного совета и коллегии при Министерстве курортов и туризма Крыма глава республики Сергей Аксенов отметил необходимость усиления контроля за работой пляжей и точек эксплуатации водного транспорта. Актуальным Аксенов также назвал вопрос выведения из тени граждан, которые занимаются сдачей жилья внаем.

В числе других участники заседания обсудили вопросы развития экологического туризма, в том числе концепцию "Большой крымской тропы". "Благодаря природным условиям Крым наиболее перспективный регион для развития экотуризма в РФ. Создание и поддержка благоприятной экологической ситуации, формирование экосреды в республике является одним из основных направлений для устойчивого социально-экономического развития Республики Крым", - приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.