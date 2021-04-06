Оксфордский университет приостановил испытания вакцины AstraZeneca среди детей

"Хотя у нас нет каких-либо опасений по поводу безопасности осуществления педиатрического клинического исследования, мы ожидаем дополнительной информации от MHRA [британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения] по итогам проводимой им проверки, связанной с редкими случаями тромбоза и/или тромбоцитопении, которые отмечались среди взрослых, и пока не осуществляем вакцинацию в ходе исследования", - сказал Поллард.

I/II фаза испытаний вакцины среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет началась в Великобритании 13 февраля. В ней должны принять участие 300 человек, которых набирали в Бристоле, Оксфорде, Лондоне и Саутгемптоне. Ранее несколько экспертов, включая известного эпидемиолога и бывшего члена экспертного совета при правительстве Великобритании Нила Фергюсона, высказали предположение по поводу того, что редкие случаи тромбообразования среди лиц, получивших вакцину, могут быть связаны с их возрастом. Тромбы чаще возникали у молодых людей.

Побочный эффект

Во вторник глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero не исключил связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. При этом он отметил, что не известно, что могло бы спровоцировать такую реакцию организма на препарат, а до окончательных выводов еще далеко.

В прошлом месяце после сообщений о том, что несколько человек из разных стран Европы, получивших вакцину AstraZeneca, умерли в результате образования тромбов в сосудах головного мозга, ряд государств временно приостановили использование препарата. Большинство из них начали вновь применять британскую вакцину после того, как ЕМА и MHRA объявили о ее безопасности и эффективности. В самом Соединенном Королевстве использование вакцины не останавливалось.

Во вторник MHRA вновь заявило о том, что специалисты "тщательно и детально изучат" информацию об "очень редких и специфических видах тромбов", возникавших у лиц, получивших вакцину AstraZeneca. При этом подчеркивалась, что польза от вакцинации по-прежнему значительно перевешивает возможные риски.

Ранее британский регулятор проинформировал, что в период до 24 марта включительно получил 30 сообщений о случаях образования тромбов после введения вакцины AstraZeneca в Великобритании, семь пациентов впоследствии умерли. Медицинские власти заявили, что пока нет данных, которые бы свидетельствовали о возможной взаимосвязи между применением вакцины AstraZeneca и тромбообразованием. Всего, по состоянию на 24 марта, жителям королевства было введено 18,1 млн доз этой вакцины. Порядка 60-70% привитых к настоящему моменту жителей королевства получили именно вакцину АstraZeneca.