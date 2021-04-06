Дрозденко сообщил, что переезд правительства Ленобласти в Гатчину завершится к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Переезд комитетов и ведомств правительства Ленинградской области из Санкт-Петербурга в Гатчину, которая получила статус столицы региона, должен быть завершен до начала 2024 года. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"Самый сложный этап - это переезд. Точно ни у кого фантазии нет, что это будет сразу, и точно этого не будет в течение года. На самом деле период будет длительный, он займет где-то до трех лет. Мы должны завершить весь переезд до начала 2024 года", - сказал Дрозденко.

По его словам, первым переедет аппарат губернатора, для этого в Гатчине уже подобраны помещения. Во вторую очередь переедет ряд комитетов, например, комитет по культуре и туризму и комитет по сохранению культурного наследия. Переезд всех органов правительства региона потребует около 100 тыс. кв. м помещений. Для приобретения этих площадей власти планируют привлекать средства от аренды здании в центре Петербурга, принадлежащих правительству.

Он также добавил, что на сегодняшний день есть договоренность с РЖД о запуске из Петербурга в Гатчину дополнительного скоростного электропоезда. Власти региона также ведут переговоры с Минобороны, "Ростелекомом", Росимуществом по вопросам получения помещений в Гатчине, которые находятся сейчас в собственности ведомств.