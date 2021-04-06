В Чечне планируют запустить систему трансплантации органов

ГРОЗНЫЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни разрабатывают механизмы для запуска и развития системы трансплантации органов с учетом религиозных норм и вайнахского менталитета. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Потребность в оказании трансплантологической помощи как в республике, так и на Северном Кавказе довольно высокая, но для получения этого вида медицинской помощи пациенты вынуждены выезжать в другие регионы. Для удобства пациентов из Чеченской Республики и соседних регионов, а также развития доступности всех видов медицинской помощи необходимо начать с родственной трансплантации и постепенно развивать это направление. Оказание трансплантологической помощи в республике будет вестись с учетом религиозных норм и вайнахского менталитета", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Эльхана Сулейманова.

По данным ведомства, для оценки возможностей и перспектив развития направления, регион посетили представители Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. акад. В. И. Шумакова. "Были намечены планы открытия в республике филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова, который станет первым на Северном Кавказе", - добавили в пресс-службе.