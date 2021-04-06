Кабмин внес в Госдуму законопроект о новых правах приставов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло во вторник в Госдуму законопроект, направленный на повышение эффективности принудительного исполнения решений исполнительных документов. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Законопроект направлен на реализацию сервиса "Цифровое исполнительное производство". Документ позволяет Федеральной службе судебных приставов (ФССП) на основании исполнительного документа запрашивать сведения о должниках с использованием государственных информационных систем, в частности, системы о государственных и муниципальных платежах. Приставы смогут запрашивать информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета, идентификационном номере налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность.

Согласно законопроекту, для уведомления должников и взыскателей у операторов связи могут запрашиваться номера их телефонов. "Указанные органы и организации предоставляют запрошенные сведения в течение одних суток с момента поступления запроса", - отмечается в тексте законопроекта.

Инициатива также позволяет автоматически принимать решения по вопросам возбуждения или окончания исполнительного производства, установления и отмены установленных для должника ограничений и запретов, обращения и отмены взыскания на денежные средства должника, а также заработную плату и другие доходы должника. Кроме того, законопроект предлагает использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и другими кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.

Разработчики также предлагают включить в перечень общедоступных сведений, содержащихся в банке данных в исполнительном производстве, идентификационный номер налогоплательщика должника или организации. "В настоящее время порядка 50% исполнительных документов, поступающих в ФССП России, не содержат однозначного уникального идентификатора должника", - говорится в пояснительной записке.

"Одной из причин возникновения ситуаций, связанных с ошибочной идентификацией должников по исполнительным производствам, является указание в исполнительных документах, выданных на основании судебных решений, ограниченного перечня идентификаторов, которых недостаточно для однозначной идентификации гражданина при исполнении органами и организациями, в первую очередь банками и работодателями, запросов и постановлений судебных приставов-исполнителей", - отмечается в ней.