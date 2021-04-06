В Мордовии более 60% поликлиник требуют капитального ремонта

ТАСС, 6 апреля. Более 60% поликлинических отделений в Мордовии требуют капитального ремонта. Для приведения зданий в нормативное состояние необходимо свыше 10,7 млрд рублей, республика уже получила на эти цели из федерального центра 2,8 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе главы Мордовии.

"Результаты [инвентаризации первичного звена] показали - более 60% всей инфраструктуры поликлинических отделений, не считая ФАПов и врачебных амбулаторий, требуют серьезного капитального ремонта. Для приведения более 100 зданий в нормативное состояние необходимо свыше 10,7 млрд рублей. В рамках реализации программы "Модернизации первичного звена здравоохранения" республика уже получила из федерального центра 2,8 млрд рублей. Первое, на что будут направлены эти средства - строительство нового здания детской поликлиники в Рузаевке, которое сейчас находится в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для поликлиники уже выделен земельный участок. Также с 5 апреля начаты строительно-монтажные работы на детской поликлинике №2 в Саранске, на стадии проектирования - капремонт еще пяти первичных подразделений, в их числе - поликлиники в Краснослободской, Рузаевской и Комсомольской районных больницах.

По словам и.о. министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала с начала года, свыше 70% средств в рамках всего бюджета модернизации направлено на капремонт и строительство, а 28% - на закупку оборудования и транспорта. В планах на этот год - приобретение 238 единиц медицинского оборудования и 58 легковых машин. Всего в 2021 году на модернизацию первичного звена здравоохранения Мордовии будет направлено свыше 525 млн рублей.