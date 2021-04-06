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В Рязани 1 сентября откроется центр поддержки одаренных детей

На его создание региону выделили из федерального бюджета 196 млн рублей

ТАСС, 6 апреля. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, организованный по модели образовательного центра "Сириус", начнет работать в Рязани с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

"Центр должен начать полноценную работу с 1 сентября этого года. Апробация профильных смен запланирована еще раньше - во время летних каникул. Нужно оперативно проработать и решить все необходимые организационные и другие вопросы с тем, чтобы обеспечить выполнение поставленной задачи", - цитирует пресс-служба губернатора региона Николая Любимова.

По его словам, на создание центра регион получил из федерального бюджета 196 млн рублей, областное софинансирование составило около 6 млн. Формирование площадки - одна из задач нацпроекта "Образование".

Центр будет работать по трем основным направлениям - "Наука", "Культура" и "Спорт". Будут созданы четыре исследовательских лабораторий естественно-научного, физико-математического и технологического циклов. Дети также смогут обучиться игре на музыкальных инструментах, хоровому пению, живописи, хореографии, декоративно-прикладному творчеству, дизайну, театральному искусству. Спортивная программа будет включать обучение футболу, легкой атлетике, шахматам, настольному теннису и лыжным гонкам.

Планируется, что в центре смогут заниматься более 6 тыс. школьников ежегодно. Он будет работать на базе детского эколого-биологический центра и оздоровительно-образовательного центра "Солнечный".

 
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