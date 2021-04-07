На Кипре рассказали об ограничениях на передвижение в рамках карантинного режима

НИКОСИЯ, 7 апреля. /ТАСС/. Ограничения на передвижение, введенные на Кипре в рамках действующего на острове карантинного режима, распространяются не только на местных жителей, но и на туристов, которым перед тем, как выйти из отелей, следует либо отправить СМС-сообщение на специальный номер, либо заполнить специальный бланк. Об этом сообщила вечером во вторник на своем сайте газета Cyprus Mail со ссылкой на пояснения генерального директора Кипрской гостиничной ассоциации (Pasyxe) Филокипроса Руссунидиса.

Жители острова, за исключением самых пожилых граждан, должны оповещать власти о своем выходе из дома путем отправки СМС-сообщения на номер +357 8998. Однако Руссунидис отметил, что в том случае, если с работой телефонов, которые обслуживают иностранные провайдеры мобильной связи, у гостей острова возникнут технические трудности и в результате они не смогут отправить такое сообщение, то им будет выдан специальный бланк. В нем будет прописано, что его владелец проживает в отеле и является либо участником организованной экскурсионной группы граждан, либо совершает выход из гостиницы самостоятельно с целью совершить поездку на арендованном автомобиле, посетить рестораны или магазины и т. д.

Ограничения предусматривают, что любой житель острова может совершать два выхода из дома по будням и три по выходным дням, соответственно это же правило распространяется и на туристов в отношении числа возможных выходов или выездов из своего отеля.

С 1 апреля Республика Кипр открыла двери для российских туристов, которые теперь могут приезжать в эту страну и не проходить карантин, если сделают два диагностических теста. Прибывающим из РФ необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить про-визу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на Кипр россиянам придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Как ранее сообщило посольство РФ в Никосии, "стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса". Медицинские власти острова затем проинформируют пассажиров о результатах этого теста с помощью СМС-сообщения, которое должно будет поступить им в течение трех часов после того, как они покинут аэропорт.