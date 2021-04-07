CureVac рассчитывает на допуск своей вакцины в ЕС в этом квартале

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Расположенная в городе Тюбинген фармацевтическая компания CureVac рассчитывает на получение допуска для своей вакцины от коронавируса в ЕС уже в текущем квартале. Об этом заявил основатель компании, член правления Флориан фон дер Мюльбе в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.

"Наша вакцина-кандидат находится на продвинутой стадии клинических испытаний. Мы надеемся на скорое достижение промежуточных результатов, которые затем позволят во втором квартале получить чрезвычайный доступ [к использованию]", - сказал фон дер Мюльбе. Основатель CureVac сообщил, что производство препарата уже идет, но "поставляться вакцина будет, разумеется, только после допуска".

"При этом мы сначала ограничимся Европой", - добавил он. "Мы намерены в этом году изготовить до 300 млн доз", - отметил фон дер Мюльбе. Одновременно он посетовал на то, что "глобальные цепочки поставок [продуктов для производства вакцин против COVID-19] нарушены". По его словам, американские поставщики, к примеру, "обязаны сначала покрывать потребности США" в химических продуктах, оборудовании и других товарах, необходимых для изготовления препаратов против коронавируса.

Для эффективной защиты от коронавируса потребуются две инъекции вакцины, разработанной CureVac. Ее преимущество по сравнению, к примеру, с препаратом от консорциума BioNTech и Pfizer заключается в том, что для хранения и транспортировки достаточно температуры, которая достигается в обычном холодильнике.

CureVac работает над препаратом против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). 15 июня прошлого года Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство Германии инвестирует €300 млн в развитие CureVac.