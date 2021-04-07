На островах у Хабаровска выставили временные посты для предупреждения пожаров

ХАБАРОВСК, 7 апреля. /ТАСС/. МЧС и городские власти выставили временные посты на островах Большой Уссурийский и Кабельный у Хабаровска для предупреждения палов травы и ландшафтных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Такое решение было принято, учитывая складывающуюся пожароопасную обстановку. На протяжении нескольких недель регулярно фиксируются возгорания травы на островных территориях краевого центра. Так как Амур еще покрыт льдом, транспортное сообщение до открытия навигации с этой территорией отсутствует. Поэтому группы сотрудников МЧС России с необходимым снаряжением и оборудованием, таборным имуществом были переброшены с помощью авиации МЧС России", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по Государственной противопожарной службе Алексея Петрука.

Уточняется, что при определенном направлении ветра дым от пожаров тянет на город.

В этом году посты выставлены на несколько недель раньше, чем в прошлом. Направленные на острова группы в составе 10 человек и пяти единиц техники, включая квадроциклы, обеспечены всем необходимым имуществом и продовольствием для автономного проживания. На Большом Уссурийском острове, как и в прошлом году, пост будет базироваться в здании бывшей школы поселка, а на острове Кабельном спасатели оборудуют палаточный полевой лагерь.

"Наша задача проводить мониторинг обстановки, выявлять возможные очаги возгорания и оперативно их ликвидировать, не дав им распространиться до крупных размеров, защищать дома и постройки от огня. В этом случае квадроциклы очень удобны и мобильны, так как могут проходить в любой местности. Также во время патрулирования мы будем проводить профилактические беседы с дачниками и жителями острова о соблюдении мер пожарной безопасности. Дежурство продлится до стабилизации пожарной обстановки на островных территориях", - цитирует пресс-служба старшего группы СПСЧ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергея Коханова.

За минувшие сутки на территории Хабаровского края пожарные подразделения 26 раз выезжали на возгорания сухой растительности. Пожары оперативно ликвидировали. Первые природные пожары возникли в регионе в середине марта - в крае выпало мало снега и он рано сошел.