В Приморье ограничили проезд по четырем дорогам из-за весеннего паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля. /ТАСС/. Проезд по четырем дорогам в Приморском крае ограничили или закрыли из-за весеннего паводка, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморья.

"На данный момент ограничения проезда из-за повреждения двух мостов действуют в Яковлевском районе на автомобильной дороге Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка. В Красноармейском районе ограничения действуют на трассе Лукъяновка - Новополтавка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что альтернативные проезды в обоих случаях есть. Кроме того, на главной региональной дороге Артем - Находка - Порт Восточный в районе поселка Артемовский движение из-за переливов осуществляется по одной полосе. В среду ограничения ввели для легкового транспорта в Дальнереченском районе на дороге Марьевка - Поляны. На месте работают экскаватор, грейдер и самосвал.

По данным Приморского гидрометцентра, в ближайшие трое суток продолжится процесс вскрытия и движения льда в среднем и нижнем течении основных рек региона. На них возможны кратковременные резкие подъемы уровня воды до 0,5 м. Продолжится выход воды из берегов на отдельных участках рек центральных районов, с подтоплением пойменных территорий, хозяйственных объектов, дорог.

Ожидается, что весеннее половодье в Приморье в этом году будет более сильным, чем в прошлом, а уровни рек на всей территории поднимутся выше средних многолетних значений на 0,5-1 метр. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, сильные осадки в ближайшие месяцы могут усугубить паводковую обстановку.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за своих погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.