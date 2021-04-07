Трутнев попросил правоохранителей проверить стройку причалов в бухте Моховая на Камчатке

ТАСС, 7 апреля. Вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев попросил правоохранительные органы обратить внимание на строительство причалов глубоководного порта в бухте Моховая Камчатского края. Об этом он заявил журналистам в среду во время рабочей поездки в регион.

"Работа [по строительству глубоководного порта] идет с большими задержками, к сожалению, но как-то двигается. Посередине причальной стенки идут рельсы для движения портовых кранов, которые находятся в собственности частного предприятия. Я попросил наших коллег из правоохранительных структур разобраться, как это вообще может быть осуществлено, как это бывает. Там работает одним из руководителей [экс] замгубернатора, который вел транспортные вопросы, и как-то рельсы портовые оказались в собственности этого предприятия. <...> такого не должно происходить, это неправильно", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что в частной собственности находится именно самая значимая часть рельсов. "Кто-то создал условия, чтобы эта самая основная часть [рельсов], на которой деньги и будут зарабатываться, ушла в собственность частной конторы, а реконструкция производилась за счет государства. Надо все это расследовать и разобраться, кто виноват. Может быть, надо возвращать все в изначальное состояние в пользу российского государства", - добавил Трутнев.

Во время осмотра состояния причалов бухты Моховая Юрий Трутнев отметил неэффективность работы ФГУП "Нацрыбресурс", занимающегося реконструкцией объектов. "Я где ни пытаюсь понять, чем занимается "Нацрыбресурс", так и не получается это сделать. Какой-то такой посредник между Росрыболовством и остальными гражданами РФ. Не понимаю миссию вообще", - заметил он.

Вице-премьер прибыл на Камчатку 7 апреля и сразу провел осмотр причалов бухты Моховая. По заключенному соглашению с региональным правительством ФГУП "Нацрыбресурс" проводит там реконструкцию гидротехнических сооружений - причалов № 10, 11 и 12. Общая длина причального фронта составляет почти 534 погонных метра с возможностью приемки и обработки морских судов водоизмещением до 30 тыс. тонн. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию - май текущего года.

Проект по реконструкции перечисленных сооружений комплексный, он связан с инвестиционными планами резидента Свободного порта Владивосток, который планирует создавать терминал по перевалке рыбной продукции, включая морозильные мощности, контейнерные площадки и парк рефрижераторных контейнеров. Новый порт должен создать рабочие места и предоставить сбалансированное обслуживание флота в Авачинской бухте на Камчатке. Кроме того, новые причалы позволят увеличить объемы перевалки грузов, в том числе в рамках Северного морского пути.