Более 83 тыс. человек в 2020 году посетили зону медицинского туризма Лэчэн на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 7 апреля. /ТАСС/. Около 83,9 тыс. человек посетили в 2020 году международную зону медицинского туризма Лэчэн в городе Боао (провинция Хайнань, Южный Китай). По данным газеты "Хайнань жибао", это на 11,9% больше в годовом выражении.

Как пишет издание, несмотря на негативное влияние пандемии, количество посетителей зоны Лэчэн в прошлом году продолжало расти. Этому в том числе способствовало внедрение и использование на территории зоны передовых медицинских технологий, отмечает газета.

"Наличие на территории Лэчэн большого количества медицинских учреждений, применение новейших медицинских технологий, оборудования и лекарств, а также высокие стандарты качества в сочетании с проводимой островом политикой открытости положительно влияют на развитие Лэчэн", - приводит газета слова главы управления международной зоны медицинского туризма Гу Гана. Он также отметил, что Лэчэн имеет большое число конкурентных преимуществ, которые позволят привлечь в будущем еще больше посетителей как из Китая, так и из-за рубежа.

Решение о создании пилотной зоны международного медицинского туризма Лэчэн в городе Боао на Хайнане было принято в 2013 году. Площадь объекта составляет 20 кв. км, на его территории представлены клиники традиционной китайской и западной медицины. Этот кластер привлекает высококвалифицированных специалистов из Китая и других стран, а также сотрудничает с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями для оказания услуг международного класса. К 2025 году власти Китая намерены вывести Лэчэн на мировой уровень в области медицинских технологий и оборудования. В частности, в рамках этого проекта планируется создание передового клинического центра и базы для проведения научно-исследовательских работ.